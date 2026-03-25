Россиян ждут самые короткие майские праздники за восемь лет

Майские праздники в 2026 году из-за длинных новогодних каникул будут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), передает ТАСС.

«В 2026 году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет», — сказала депутат, подчеркнув, что «это не случайность, а результат того, как в целом формируется производственный календарь». «Новогодние праздники в 2026 году продлились рекордно долго — 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это и повлияло на длину праздников в мае», — отметила Стенякина.

Она напомнила, что 1 и 9 мая зафиксированы как праздничные дни, в остальном все зависит от системы переноса выходных. Стенякина также отметила, что следующие после мая длинные выходные ждут россиян в июне и продлятся с 12 по 14 число.

В 2026 году нерабочими днями на майские праздники будут 1-3 мая (пятница — воскресенье) и 9-11 мая (суббота — понедельник). В общей сложности их продолжительность составит шесть дней.


Самое читаемое:

[x]
