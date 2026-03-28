В Балтийске на перекрестке демонтировали светофор, поврежденный из-за ДТП

В Балтийске минувшей ночью произошло ДТП, в результате которого был поврежден светофор на перекрестке. Сигнальное устройство пришлось временно демонтировать. Об этом сообщила администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

«Сообщаем, что на центральном перекрестке проспекта Ленина и ул. Садовой сегодня ночью произошло ДТП, в результате которого поврежден дорожный светофор. В настоящий момент он демонтирован. О сроках восстановления сообщим дополнительно. Убедительная просьба: будьте особенно внимательны при проезде и переходе через этот перекресток», — отмечается в сообщении.