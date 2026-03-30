Комфортная и сухая весна продолжается: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни серьёзных погодных перемен на территории региона не ожидается. В ночные часы вновь будут наблюдаться слабые заморозки, днём комфортные +10°C без существенных осадков и усиления ветра. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днём в Калининграде и области до +10...+12°C (у побережья +5...+9°C), облачно с прояснениями. Вечером похолодает от +5...+8°C на закате до +1...+4°C к полуночи, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, слабый (1-6 м/с), днём умеренный (3-8 м/с).

Во вторник ночью 0...+3°C (местами до −1°C), в Калининграде и на западе области — переменная облачность, на востоке региона — преимущественно облачно, без осадков. Утром потеплеет от 0...+3°C на восходе до +5...+8°C к полудню, в Калининграде и на западе — переменная облачность, на востоке региона — облачно с прояснениями, без осадков. Днём в Калининграде и области +9...+11°C, у побережья +5...+8°C, на западе региона — переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями, без существенных осадков. Вечером похолодает от +5...+8°C на закате до 0...+4°C к полуночи, будет малооблачно. Ветер преимущественно северо-западный, слабый (1-5 м/с), днём умеренный (3-8 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области до +1...-2°C (у побережья 0...+2°C), переменная облачность, возможна дымка, туман (местами сильный), на востоке региона 0...+2°С, не исключён небольшой дождь. Утром температура будет повышаться от −1...+2°C на восходе до +5...+9°C к полудню (у побережья — прохладнее, по области — теплее), переменная облачность, у побережья возможны дымка, туман, на востоке региона — небольшой дождь. Днём в Калининграде и области до +10...+12°C, переменная облачность, у побережья +5...+9°С, возможна дымка, туман. На востоке региона +5...+8°С и возможен небольшой дождь. Вечером похолодает от +5...+9°C на закате до 0...+4°C к полуночи, возможна дымка, туман (особенно на побережье и западе региона). Ветер преимущественно северо-западный, слабый (1-5 м/с), днём умеренный (2-8 м/с).

Предварительно, во второй половине недели через Европу (включая наш регион) протянется гребень азорского антициклона, так что погодных перемен вновь не предвидится: ночи будут холодными, с заморозками (до 0...-3°C), а днём воздух будет прогреваться до +10...+13°C в Калининграде и области, у побережья закономерно будет прохладнее (+5...+9°C). В тёмное время суток высока вероятность туманов. Существенных осадков и усиления ветра не ожидается.

«В конце следующей недели постепенно прослеживаются сценарии с закономерным отходом гребня высотного антициклона на восток Европы и выносом вдоль его периферии тропической воздушной массы, при котором дневные температуры в области смогут подняться до +15...+18°C и выше. Естественно, для точных прогнозов ещё слишком далеко — такие радостные перспективы могут раствориться так же быстро , как и холод в недавних прогнозах. Ну а пока что комфортная и сухая весна продолжается», — добавили в паблике.