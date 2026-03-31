Облачно, без осадков: погода в Калининградской области 31 марта

Днём во вторник, 31 марта, в Калининградской области облачно, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +10°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник на побережье ожидается +7°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске и Гвардейске температура воздуха составит +10°C, на востоке региона +12°C, осадков в регионе не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник облачно, осадки не прогнозируются. Температура утром будет на уровне +3°C, днём прогреется до +8,3°C, вечером опустится до +5,6°C. Влажность составит 84%, давление — 758 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью западный 2-7 м/с, днём северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+4°С, днём +6...+11°С. Видимость 4-7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что во вторник днём «воздух прогреется до +9...+12°C в Калининграде и области (у побережья до +5...+8°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков, у побережья не исключена дымка, туман».