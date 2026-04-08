Калининградцев предупреждают о частичном перекрытии движения в центре города 9 апреля

Калининградцев предупреждают о частичном перекрытии движения в центре города 9 апреля

В четверг, 9 апреля, на время проведения торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме Кёнигсберга, будет закрыто движение транспорта по Гвардейскому проспекту и улице Генерал-фельдмаршала Румянцева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

С 8:00 до 11:30 движение транспорта будет закрыто: по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до ул. Театральной; по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

Автобусы маршрута № 4 пойдут по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, Портовой и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту;

Автобусы № 2 А — по Московскому проспекту, Ленинскому проспекту, Театральной, Гвардейскому проспекту, площади Победы, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, далее по существующей схеме.

Автобусы маршрута № 72 и троллейбусный маршрут № 2 — по ул. Театральной, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Объезд закрытых участков улично-дорожной сети рекомендуется по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter