На трансляции Российско-Китайских молодежных игр направляют 36 млн рублей

Все новости по теме: Госзакупки
Власти ищут подрядчика для производства телевизионного сигнала и размещения записи в эфире и интернете в рамках 10-х Российско-Китайских молодёжных летних игр 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 36 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 15 апреля, итоги подведут 17 апреля.

Трансляции будут организованы на нескольких спортивных площадках региона, включая Дворец спорта «Янтарный», ФОК «Автотор Арена» и другие. В программу входят бадминтон, баскетбол, волейбол (в том числе пляжный), настольный теннис, синхронное плавание, бокс, скалолазание, спортивная борьба, ушу, художественная гимнастика и показательные выступления по самбо.

Услуги будут оказываться по заявкам заказчика в дни проведения соревнований. Подрядчик должен обеспечить качество трансляций в соответствии с действующими требованиями и нормативами.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

