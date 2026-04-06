На трансляции Российско-Китайских молодежных игр направляют 36 млн рублей

Власти ищут подрядчика для производства телевизионного сигнала и размещения записи в эфире и интернете в рамках 10-х Российско-Китайских молодёжных летних игр 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Максимальная цена контракта составляет 36 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 15 апреля, итоги подведут 17 апреля.

Трансляции будут организованы на нескольких спортивных площадках региона, включая Дворец спорта «Янтарный», ФОК «Автотор Арена» и другие. В программу входят бадминтон, баскетбол, волейбол (в том числе пляжный), настольный теннис, синхронное плавание, бокс, скалолазание, спортивная борьба, ушу, художественная гимнастика и показательные выступления по самбо.

Услуги будут оказываться по заявкам заказчика в дни проведения соревнований. Подрядчик должен обеспечить качество трансляций в соответствии с действующими требованиями и нормативами.