В Калининградскую область ввезли почти 7 тысяч тонн импортного мяса

С 1 по 30 марта должностными лицами регионального управления Россельхознадзора в морских пунктах пропуска «Порт Балтийск» и «Порт Калининград» проконтролирован ввоз 6,8 тыс. тонн мяса и мясосырья, поступивших в Калининградскую область из различных стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной объем составило мясо птицы (5,4 тыс. тонн), прибывшее из Китая и Бразилии. Кроме того, было импортировано свыше 1 тыс. тонн говядины из Бразилии и Парагвая, 247 тонн субпродуктов из Парагвая и Аргентины и более 160 тонн свинины из Бразилии.

«Сотрудниками ведомства был проведён контроль сопроводительных документов, включая ветеринарные сертификаты, на соответствие требованиям, а также досмотрена каждая партия. В рамках проведения анализа риска от партий продукции были отобраны пробы и направлены в Калининградский филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ для проведения исследований на показатели безопасности», — отметили в пресс-службе.

После успешного прохождения ветеринарного контроля вся продукция была допущена к ввозу на территорию России.