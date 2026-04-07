В Калининградскую область ввезли почти 7 тысяч тонн импортного мяса

В Калининградскую область ввезли почти 7 тысяч тонн импортного мяса
Фото: архив «Нового Калининграда»
С 1 по 30 марта должностными лицами регионального управления Россельхознадзора в морских пунктах пропуска «Порт Балтийск» и «Порт Калининград» проконтролирован ввоз 6,8 тыс. тонн мяса и мясосырья, поступивших в Калининградскую область из различных стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной объем составило мясо птицы (5,4 тыс. тонн), прибывшее из Китая и Бразилии. Кроме того, было импортировано свыше 1 тыс. тонн говядины из Бразилии и Парагвая, 247 тонн субпродуктов из Парагвая и Аргентины и более 160 тонн свинины из Бразилии.

«Сотрудниками ведомства был проведён контроль сопроводительных документов, включая ветеринарные сертификаты, на соответствие требованиям, а также досмотрена каждая партия. В рамках проведения анализа риска от партий продукции были отобраны пробы и направлены в Калининградский филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“ для проведения исследований на показатели безопасности», — отметили в пресс-службе.

После успешного прохождения ветеринарного контроля вся продукция была допущена к ввозу на территорию России.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter