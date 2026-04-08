Беспрозванных: в Калининградской области должно быть медицинское «самообеспечение»

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил обеспечить региональную систему здравоохранения оборудованием и кадрами таким образом, чтобы жителям не пришлось выезжать за пределы Калининградской области для получения медицинской помощи. Об этом Беспрозванных заявил на встрече с главврачами государственных учреждений здравоохранения в среду.

«Для региональных учреждений нужно закупать оборудование, которое исключило бы случаи, когда людям приходится уезжать. У нас сложная логистика, приходится лететь на самолёте, покупать билеты на поезд. Подумайте, что можем сделать, чтобы не нужно было выезжать за пределы региона», — сказал губернатор главврачам и представителям минздрава. Он также обратил внимание, что для реализации этой цели необходимо «заманивать» в область хороших специалистов на индивидуальных условиях, поскольку когда в регионе начинает работать хороший специалист, «у него появляются ученики и последователи», которые развивают медицину.

Главврач Областной больницы Константин Локтионов обратил внимание, что не всегда оборудование может окупаться. Он привел в качестве примера аппарат стоимостью 250 млн рублей, которого нет в Калининградской области, и ежегодно для прохождения обследования на нём в федеральные центра направляется не более 100 человек, страдающих онкологией. Алексей Беспрозванных обратил внимание, что эти жители должны покупать билеты, где-то жить в федеральных центрах. Константин Локтионов согласился с этим, а также с тем, что не все из тех, кому требуется подобное обследование, могут ехать за пределы области по состоянию здоровья.

«В системе здравоохранения окупаемость на втором месте. Здесь важнее человеческая жизнь. Если этот аппарат востребован, надо приобретать здесь и ни от кого не зависеть», — сказал губернатор. Он поручил представить ему соответствующие расчеты, которые касаются оборудования.