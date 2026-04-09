ФСБ рассекретила документы о массовых казнях накануне штурма Кёнигсберга

Накануне штурма в Кёнигсберге было расстреляно около полутора тысяч пленных и остарбайтеров. Такой вывод можно сделать из рассекреченного протокола допроса руководителя местной ячейки нацистской партии Отто Машона, опубликованного 9 апреля пресс-службой ФСБ России.

Машон был задержан вскоре после штурма города и допрошен 14 мая 1945 года сотрудником «Смерш» 3-го Белорусского фронта капитаном Дьяковым. Нацистский функционер (он занимал должность целенляйтера) показал, что в различных районах города с февраля по 5 апреля 1945 года было расстреляно не менее 1355 человек.

«Приближение фронта, голод, смерть советских людей в плену с каждым днем угрожали внутренним взрывом в нашем тылу, — сообщил на допросе Машон. — В первых числах февраля сего года руководитель местной партийной организации Рудат Август вызвал к себе меня и блоклайтеров Нет Пауля, Реберг Эриха, Базнера Франца, где, охарактеризовав обстановку в Кёнигсберге, пояснил нам, что в связи с частыми бомбардировками в городе взрываются многочисленные склады с оружием, в силу чего совершенно исправное оружие может попасть в руки советских и итальянских военнопленных и быть использовано против нас. К тому же большинство из них, оказавшись в расположении Красной армии, могут многое рассказать советскому командованию о нашей деятельности, а также влиться в ее ряды и бороться против нас».

Как показал Машон, в Кёнигсберге были созданы специальные расстрельные команды из фольксштурмовцев, а расстрелы проводились в различных районах города (всего он назвал 19 адресов). К примеру, в районе Южного вокзала расстреляли 40 советских военнопленных, 150 военнопленных и женщин с детьми были убиты в районе сегодняшней Пролетарской улицы, на Верхнем озере — свыше 60 человек, на Северном вокзале — 30, у зоопарка — 80 военнопленных, в Юдиттене (район улицы Химической) — 80 русских и украинцев.

Помимо славян нацисты ликвидировали и своих недавних союзников — итальянских военнопленных.

«После расстрела мы, члены партии, обычно уходили домой, а трупы закапывали фольксштурмовцы. Поэтому точное место погребения расстрелянных указать не могу», — добавил Машон.

Схваченный смершевцами Отто Машон помимо растстрелов был привлечен к созданию антисоветского подполья. Он успел создать три группы сопротивления, в которых числился 21 человек. Их имена он выдал, а также назвал адреса нескольких тайных оружейных складов (в подвале разрушенной Трагхаймской кирхи и в районе Королевского замка).

В опубликованных документах ничего не говорится о дальнейшей судьбе нацистского преступника. Смершевцам он сообщил, что «с приходом русских бросил в одном из дворов города».