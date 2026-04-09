Суд обязал власти Зеленоградска пересмотреть перевод земельного участка

Прокуратура Зеленоградского района выявила нарушения при рассмотрении обращений членов СНТ ТСН «Флотское», которым на протяжении нескольких лет отказывали в переводе земельных участков из категории земель промышленности и иного специального назначения в категорию сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

«При этом правилами землепользования и застройки данная территория отнесена к зонам для размещения садоводческих товариществ и личного подсобного хозяйства», — передает пресс-служба ведомства.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд. Суд удовлетворил исковые требования и обязал администрацию Зеленоградского муниципального округа повторно рассмотреть заявление гражданина и принять решение о переводе земельного участка в соответствующую категорию.