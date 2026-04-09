В структуре заболеваемости в Калининградской области лидируют болезни органов дыхания

В Калининградской области в структуре общей заболеваемости лидерство сохраняется за болезнями органов дыхания. По итогам 2025 года в регионе зафиксировано более 428 тыс. таких случаев. Реже всего отмечались болезни нервной системы. Такие данные представил региональный минздрав на встрече губернатора с главврачами 8 апреля.

По итогам прошлого года в регионе зафиксировано 1 717 424 случаев заболеваемости. Чаще всего жители страдали от заболеваний органов дыхания — 428 тыс. случаев. На втором месте — болезни систему кровообращения — 270 тыс. случаев. Замыкают тройку заболевания костно-мышечной ткани (152,8 тыс.).

В структуре общей заболеваемости зафиксировано 77426 случаев новообразований, из них 37533 — злокачественные. В 2025 году было выявлено 5654 случая злокачественных новообразований — выявляемость, по сравнению с прошлым годом, выросла на 25%.