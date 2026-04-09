В Россельхознадзоре напомнили об опасности борщевика Сосновского

В управлении Россельхознадзора по Калининградской области напомнили жителям региона об опасности борщевика Сосновского и необходимости своевременной борьбы с этим растением, сообщила пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что в ходе обследований земель сельскохозяйственного назначения специалисты продолжают выявлять участки, зарастающие ядовитым сорняком. Так, в 2025 году в регионе было обнаружено 690 гектаров сельхозземель, пораженных борщевиком.

«Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского», — напомнили в управлении, сославшись на требования Земельного кодекса РФ.

В ведомстве пояснили, что «борщевик Сосновского — многолетнее растение высотой до 5 м с ребристым стеблем и крупными белыми цветами, обладающее высокой репродуктивной способностью (до 20 тыс. семян). Оно может подавлять другие растения и сохранять семена в почве до 15 лет. Ядовитые вещества, содержащиеся в растении, вызывают острые дерматиты и ожоги при контакте с кожей и солнечном свете».

По информации Россельхознадзора, способы борьбы с борщевиком зависят от площади заражения и включают механическое уничтожение растений и химическую обработку. Например, при небольших популяциях (100–1000 растений) необходимо проводить подрезание корней, скашивание и химическую обработку, при больших популяциях (более 1000 растений) следует использовать механический покос, вспашку, лущение и применение гербицидов.

«Эффективно использовать гербициды на основе глифосата в фазу розетки листьев. Работы по борьбе с борщевиком должны проводиться с соблюдением мер безопасности: специальная одежда, перчатки, защитные очки и респиратор. Пестициды также необходимо применять в строгом соответствии с установленным регламентом», — добавили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также напомнили, что при попадании сока растения на кожу необходимо промыть пораженный участок водой с мылом, защитить его от солнечных лучей минимум на двое суток и при появлении симптомов обратиться к врачу.

