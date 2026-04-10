Облминприроды: в пяти лесничествах закончилась древесина для самостоятельной заготовки

В Калининградской области в пяти лесничествах закончились доступные объемы древесины для самостоятельной заготовки гражданами для собственных нужд. Об этом сообщило региональное минприроды.

Доступные объемы исчерпаны в Железнодорожном, Славском, Нестеровском, Багратионовском и Полесском лесничествах. До нового периода заготовок оформить заявку на получение древесины здесь будет невозможно.

«Если вы планировали заготовку древесины в этих районах, рассмотрите, пожалуйста, возможность обращения в другие лесничества региона — Краснознаменское, Калининградское, Гвардейское, Черняховское», — указали в ведомстве.