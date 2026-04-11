Роспотребнадзор выявил детскую смесь, непригодную для кормления младенцев

С 10 апреля по всей России временно приостановлен оборот энтеральной смеси «Иннованта стандарт/энергия», предназначенной для питания детей до года. В составе продукта, выявлены отклонения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, в смеси выявили повышенное содержание фосфора, кальция (Ca), натрия (Na), хрома, а также массовую долю белка. Это делает продукт непригодным для детского питания и потенциально опасным для здоровья потребителей.

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что данная продукция не входит в перечень товаров, требующих обязательной маркировки, и призвали покупателей учитывать эту информацию при выборе детского питания.