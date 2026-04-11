Роспотребнадзор выявил детскую смесь, непригодную для кормления младенцев

Роспотребнадзор выявил детскую смесь, непригодную для кормления младенцев

С 10 апреля по всей России временно приостановлен оборот энтеральной смеси «Иннованта стандарт/энергия», предназначенной для питания детей до года. В составе продукта, выявлены отклонения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, в смеси выявили повышенное содержание фосфора, кальция (Ca), натрия (Na), хрома, а также массовую долю белка. Это делает продукт непригодным для детского питания и потенциально опасным для здоровья потребителей.

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что данная продукция не входит в перечень товаров, требующих обязательной маркировки, и призвали покупателей учитывать эту информацию при выборе детского питания.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter