Омбудсмен: в Калининградской области проживают более 7,2 тыс. ВИЧ-инфицированных

В Калининградской области на начало 2026 года проживали 7226 ВИЧ-инфицированных. Такие данные приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с 1996 года в области выявлено 13 624 случая ВИЧ-инфекции. За этот период умерли 6540 инфицированных, в том числе 931 человек — от СПИДа.

В 2025 году было выявлено 477 случаев ВИЧ-инфекции, из них 343 — впервые. Основным путем передачи остается половой. «В 2025 году на долю полового пути передачи приходилось 81,5%, в том числе на гомосексуальный — 4,3%», — говорится в докладе. Еще 17,2% случаев связаны с употреблением наркотиков инъекционным способом.

В структуре заболевших преобладают мужчины — 62,1% (213 случаев), на женщин приходится 37,9% (130 случаев). При этом, как отмечается в документе, сохраняется высокая вовлеченность женщин в эпидемический процесс.

Большинство новых случаев фиксируется среди городских жителей — 71,7%. При этом общее число выявленных случаев среди горожан снизилось на 5,7% по сравнению с предыдущим годом.

Смещение эпидемии происходит в сторону более старших возрастных групп. «Наибольшее число заболевших в возрастной группе 30 лет и старше — 309 случаев (90%)», — указано в докладе.

Охват тестированием населения в регионе растет: в 2025 году обследование прошли 37,9% жителей области (391,7 тыс. человек), тогда как годом ранее — 34,5%.

Также в регионе сохраняется высокий уровень диспансерного наблюдения. На учете состоят 88,9% выявленных ВИЧ-инфицированных, а диспансерным обследованием охвачено 98,8% пациентов. Антиретровирусную терапию получают 5586 человек, включая 52 детей.

Отдельно отмечается снижение смертности от СПИДа. В 2025 году зарегистрировано 6 таких случаев — на 33,3% меньше, чем годом ранее.

В докладе также подчеркивается эффективность профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. В 2025 году от ВИЧ-инфицированных матерей родились 42 ребенка. «Профилактическое лечение женщины и плода <...> очень эффективно: до минимума (ниже 2%) сводится вероятность инфицирования плода и новорожденного», — отмечается в документе. За год был зарегистрирован только один случай инфицирования новорожденного.

Как отмечается в докладе, вопросы профилактики ВИЧ-инфекции регулярно обсуждаются с участием медицинских и общественных организаций. В частности, к Всемирному дню борьбы со СПИДом в регионе проводят бесплатное анонимное тестирование, информационные кампании и выездные обследования.

При этом одной из проблем остается низкая преемственность лечения после освобождения из мест лишения свободы: как отмечается в докладе, 25 человек, освободившихся в 2025 году, не обратились в Центр СПИД для постановки на учет и продолжения терапии.