Депутаты одобрили социальный лифт в чиновники для участников СВО

Депутаты Заксобрания Калининградской области утвердили предложенные прокуратурой региона поправки в законодательство о муниципальной службе, позволяющие «реализовать принцип социального лифта для граждан, защищающих Отечество». За поправки, снижающие требования к образованию и стажу участников СВО, законодатели проголосовали в двух чтениях на заседании 14 апреля.

Как пояснил прокурор области Максим Попов, изменяются нормы ст. 10 регионального закона о муниципальной службе в Калининградской области, которые устанавливают единые типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу и навыкам кандидатов для замещения должности муниципальной службы.

В документе отмечается, что по общим правилам претенденты на высшие и главные должности муниципальной службы должны иметь образование не ниже специалитета или магистратуры, стаж муниципальной службы не менее четырех лет. Участники СВО смогут занимать эти должности при наличии высшего образования всех уровней и стажа муниципальной службы не менее двух лет. Кроме того, проектом предусмотрено отсутствие требований к стажу для замещения главной группы должностей «при наличии у участника специальной военной операции диплома специалиста или магистра с отличием в течение трёх лет со дня его выдачи».

«Целью проекта является социальная адаптация, поддержка участников специальной военной операции», — пояснил прокурор. По его словам, закрепление норм позволит «обеспечить дополнительные гарантии занятости участников специальной военной операции, привлечь на муниципальную службу дисциплинированные кадры, имеющие опыт служения Отечеству, создать условия для снижения кадрового дефицита в органах местного самоуправления, сократить сроки трудоустройства и социальной реабилитации участников специальной военной операции». Кроме того, добавил Попов, это «позволит реализовать принцип социального лифта для граждан, защищающих Отечество».

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время в органах муниципальной власти имеется более 100 вакансий.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



