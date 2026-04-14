Мининфраструктуры: областные автобусы временно меняют место остановки

С 15 по 20 апреля включительно областные автобусы № 105, 106 и 107 временно меняют место остановки на улице Театральной в Калининграде. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

«Связано это с ремонтом тротуара на этой улице. Останавливаться автобусы будут примерно на пятьдесят метров дальше прежнего места, рядом с фонтаном. Автобусы 205э и 207э начнут своё движение от торгового центра „Маяк“. Останавливаться возле фонтана эти маршруты уже не будут», — говорится в сообщении.

Во всём остальном расписание движения автобусов останется неизменным.