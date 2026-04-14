Роспотребнадзор: благодаря вакцинации в регионе более 12 лет не регистрируют гепатит B у детей

В Калининградской области более 12 лет не фиксируют случаев острого вирусного гепатита B у детей. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС, посвященной Всемирной неделе иммунизации, сообщила руководитель управления Роспотребнадзор по региону Елена Бабура.

«С момента начала прививок против гепатита B, а мы совсем недавно начали активно работать вакциной против вирусного гепатита Б, уже более 12 лет у нас нет ни одного случая заболевания острым вирусным гепатитом Б детей. Это огромное достижение вакцинации, потому что вирусный гепатит Б у ребёнка — это очень сложные и тяжёлые прогнозы по дальнейшей хронизации этого процесса», — отметила она.

По словам Бабуры, благодаря массовой иммунизации в регионе фактически перестали встречаться и другие опасные инфекции.

«Мы не регистрируем полиомиелит, мы не регистрируем столбняк, мы не регистрируем дифтерию, мы не регистрируем краснушную инфекцию, мы не регистрируем эпидемический паратит. У нас в единичных случаях регистрируется заболеваемость корью», — сказала она.

При этом, как уточнила глава регионального управления, в последнее время наблюдается незначительный рост заболеваемости коклюшем, однако речь не идет об эпидемическом распространении.

Бабура подчеркнула, что текущая эпидемиологическая ситуация по вакциноуправляемым инфекциям в области остается стабильной.

«На сегодняшний день мы говорим, что все инфекции, которые управляются средствами вакцинации и включены в национальный календарь, а их тринадцать, у нас эпидемическая ситуация по этим инфекциям достаточно благополучная. То есть этот эпидемический процесс мы управляем именно путём вакцинации, создания коллективного иммунитета», — добавила она.

По ее словам, эффективность вакцинации подтверждается и историческими данными. Так, например, до введения прививок в регионе фиксировались сотни случаев полиомиелита, однако с 1960-х годов заболевание полностью исчезло. Аналогичная динамика наблюдается и по кори: если в послевоенные годы регистрировали тысячи случаев ежегодно, то сейчас речь идет лишь о единичных заболеваниях.