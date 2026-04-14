На поставку модульного здания женской консультации в Гвардейске выделяют 95 млн рублей

На поставку и монтаж модульного здания женской консультации в Гвардейске выделяют 95 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится Гвардейская центральная районная больница. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Как сообщили ранее в региональном минздраве, в марте 2026 года в Гвардейском округе проводили планирование участка под модульную женскую консультацию. Создание медучреждения предусмотрено на территории Гвардейской ЦРБ. Там планируют оборудовать кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный кабинет, дневной стационар, игровую зону для детей, комнату матери и ребёнка, кабинет психологической помощи и колясочную.