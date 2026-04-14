В ГИБДД напомнили о правилах пропуска спецтранспорта и выросших штрафах

В ГИБДД напомнили о правилах пропуска спецтранспорта и выросших штрафах

С 26 июля 2025 года в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения, регулирующие порядок действий водителей при приближении автомобилей со спецсигналами. Об этом напомнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Согласно этим требованиям, водители обязаны уступить дорогу спецтранспорту, при необходимости перестроившись в соседний ряд или съехав на обочину. Кроме того, введен ряд запретов: нельзя обгонять или опережать такие автомобили, двигаться с ними параллельно на одинаковой скорости, а также создавать любые помехи их движению.

«Пропускать нужно не только автомобили скорой помощи, МЧС, полиции и других оперативных служб, но и транспорт с мигалками, но без специальной цветографической схемы на борту, а также автомобили, которые сопровождаются другой машиной со спецсигналом в составе колонны», — сообщила пресс-служба.

Отдельно в Госавтоинспекции обратили внимание на ужесточение ответственности за нарушение этих требований. С 31 июля 2025 года штраф за непредоставление преимущества спецтранспорту увеличен до 7,5-10 тыс. руб., также предусмотрено лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года.

При этом новый пункт 3 статьи 12.17 КоАП РФ устанавливает аналогичное наказание за непропуск автомобилей с красно-синими маячками без цветографических схем. Для машин с синей мигалкой и сиреной, но без спецокраски, сохраняется более мягкая ответственность — предупреждение или штраф в размере 500 руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter