Укол без боли: ученые БФУ им. Канта создали «умные» пластыри

Все новости по теме: Медицина

Ученые БФУ им. Канта получили первые образцы микроигольчатых систем — тончайших патчей, которые способны изменить способ доставки лекарств в организм. Их микроиглы представляют собой микроскопические, невидимые глазу выступы на крошечном пластыре. Их длина настолько мала, что они не достигают нервных окончаний и кровеносных сосудов — человек не почувствует боль от укола. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Иглы проникают не глубоко под кожу, а лишь через верхний барьер — слизистую оболочку. «Почему это важно? Слизистые ткани (например, во рту или в носу) обладают отличной всасывающей способностью. Это идеальные „ворота“ для лекарств, которые позволяют избежать агрессивной среды желудка и первого прохода через печень (как у таблеток)», — добавили в учебном заведении.

Микроигольчатый патч фиксируется на слизистой оболочке. Микроиглы преодолевают эпителиальный барьер, создавая микроканалы для транспорта препарата. В контакте с тканевой жидкостью запускается процесс растворения природных полимеров, из которых изготовлены иглы. Лекарственное средство, равномерно распределенное в полимерной матрице, высвобождается в ходе деградации микроигл, что обеспечивает пролонгированную и пространственно-ориентированную доставку.

Фото: БФУ им. Канта

Руководитель проекта Ольга Бабич отметила три главные сферы применения разработок: вакцинация без боли, обезболивание и гормонотерапия.

«Получены первые образцы. Это работающий прототип, доказывающий саму возможность реализации технологии. Теперь команде предстоит отладить его „управляемость“ — научиться точно дозировать скорость и полноту выхода препарата из микроигл», — рассказала основной исполнитель по проекту, старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» Юлия Куликова.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

