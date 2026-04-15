Укол без боли: ученые БФУ им. Канта создали «умные» пластыри

Ученые БФУ им. Канта получили первые образцы микроигольчатых систем — тончайших патчей, которые способны изменить способ доставки лекарств в организм. Их микроиглы представляют собой микроскопические, невидимые глазу выступы на крошечном пластыре. Их длина настолько мала, что они не достигают нервных окончаний и кровеносных сосудов — человек не почувствует боль от укола. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Иглы проникают не глубоко под кожу, а лишь через верхний барьер — слизистую оболочку. «Почему это важно? Слизистые ткани (например, во рту или в носу) обладают отличной всасывающей способностью. Это идеальные „ворота“ для лекарств, которые позволяют избежать агрессивной среды желудка и первого прохода через печень (как у таблеток)», — добавили в учебном заведении.

Микроигольчатый патч фиксируется на слизистой оболочке. Микроиглы преодолевают эпителиальный барьер, создавая микроканалы для транспорта препарата. В контакте с тканевой жидкостью запускается процесс растворения природных полимеров, из которых изготовлены иглы. Лекарственное средство, равномерно распределенное в полимерной матрице, высвобождается в ходе деградации микроигл, что обеспечивает пролонгированную и пространственно-ориентированную доставку.

Руководитель проекта Ольга Бабич отметила три главные сферы применения разработок: вакцинация без боли, обезболивание и гормонотерапия.

«Получены первые образцы. Это работающий прототип, доказывающий саму возможность реализации технологии. Теперь команде предстоит отладить его „управляемость“ — научиться точно дозировать скорость и полноту выхода препарата из микроигл», — рассказала основной исполнитель по проекту, старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» Юлия Куликова.