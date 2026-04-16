Вечерний туман: погода в Калининградской области 16 апреля

Днём в четверг, 16 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье ожидается +9°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +12°C, на востоке региона +13°C, в вечернее время на восточной части региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, осадки не прогнозируются. Температура утром будет на уровне +3,4°C, днём прогреется до +9,8°C, вечером опустится до +6,5°C. Влажность составит 83%, давление — 765 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днём +8...+13°С. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём «в Калининграде и области до +10...+12°C, у побережья до +5...+8°C, на западе региона +7...+10°C, малооблачно/переменная облачность, на востоке региона местами возможны небольшие кратковременные дожди. У побережья возможна дымка, туман (местами сильный, особенно к вечеру), после обеда похолодает до +3...+4°C. Вечером в Калининграде и области похолодает от +7...+9°C на закате до +1...+3°C к полуночи, вероятна дымка, туман (местами сильный с видимостью <200м). Ветер в течение суток преимущественно северо-западный: ночью, утром и вечером — слабый/умеренный (2-7 м/с), днем умеренный (3-10 м/с), в порывах до 11-12 м/с».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



