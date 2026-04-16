Мединский: исторические флешбэки не должны внедряться в общественное сознание

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал обратить внимание на использование немецких наименований и символики в Калининградской области. Об этом он сообщил во время своего выступления на Балтийском культурном форуме.

По его словам, речь идет не о запрете изучения истории, а о том, какое место она занимает в публичном пространстве. «Эти исторические флешбэки, на мой взгляд, должны остаться уделом специалистов и в общественное сознание не внедряться», — подчеркнул Мединский.

Он отметил, что после Второй мировой войны переименование Кёнигсберга было осознанным решением, а сама практика смены топонимов не является уникальной. При этом, по его словам, сегодня немецкие названия продолжают использоваться — в том числе в публичной коммуникации.

«Русский город Калининград в состав Германии никогда не входил. Он построен почти с нуля. И никогда входить не будет», — заявил помощник президента.

Отдельно Мединский обратил внимание на геральдику муниципалитетов региона, где, по его оценке, «весьма обильно представлены германские элементы». В качестве примера он привел гербы Балтийска и Черняховска, которые, по его словам, фактически повторяют исторические немецкие символы.

«Я думаю, что нам пришло время обратить внимание на эти вопросы. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, помимо исправления этих казусов в геральдике и топонимике, в год 80-образования Калининградской области, может быть, стоит подумать всем вместе и обратить большее внимание на создание или реновацию музейных экспозиций, посвященных взятию немецкого Кёнигсберга нашими войсками», — отметил он.

Также помощник президента высказал мнение о восприятии региона через призму «близости к Европе», назвав это отражением устоявшихся стереотипов. «Сформировалась привычка смотреть на Европу снизу вверх. Вспомните все эти понятия: „евроремонт“, „европротокол“. Почему-то по инерции мы продолжаем так говорить», — сказал Мединский.

В завершение он предложил организовать в Калининграде выставку разбитой немецкой техники, добавив, что «тевтонские кресты гораздо уместнее смотрятся на сожжённых танках, а не на гербах наших русских городов».

