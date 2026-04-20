Сухо, солнечно и прохладно: погода в Калининградской области 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +13°С, ночью столбик термометра местами опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 3 до 6 м/с с порывами до 12 м/с, направление — восток, северо-восток. Атмосферное давление достигнет отметки 765 мм рт. ст. Относительная влажность 50%. Температура воды: +4.9°. Продолжительность светового дня — 14 часов и 25 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +10°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +5°С. На остальной территории региона днём +13...+15°С, ночью — +1...+2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,3°С, днём потеплеет до +10,7°С, вечером похолодает до +7,7°С. Влажность — до 60%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днём +8...+13°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром потеплеет от +1...+3℃ на восходе до +7...+9℃ к полудню, будет ясно. Днём в Калининграде и области до +10...+12℃ (у побережья до +7...+10℃). Вечером похолодает от +6...+9℃ на закате до +4...+7℃ к полуночи, ожидается переменная облачность. Ветер в течение суток северо-восточный, умеренный (3-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с (особенно у побережья).