Жителя Балтийска суд отправил на принудительные работы за спиленную березу

В Балтийске вынесен приговор по уголовному делу о незаконной рубке с причинением ущерба в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что 1 ноября 2025 года 52-летний местный житель с помощью бензопилы незаконно спилил березу в лесном массиве, расположенном в районе ул. Западной города Балтийска. В результате администрации городского округа был причинен имущественный ущерб более чем на 87 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.