Власти Калининграда планируют обновить разметку на 467 улицах в 2026 году

В Калининграде в 2026 году планируют обновить дорожную разметку более чем на 467 улицах и объектах улично-дорожной сети. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, с наступлением теплой погоды дорожные службы уже приступили к работам после зимнего периода. Разметку наносят преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех для транспортного потока днем. При этом используется ручной метод, который позволяет снизить уровень шума.

Для обновления применяется холодный пластик, обеспечивающий долговечность покрытия. В рамках работ обновляют пешеходные переходы, направляющие стрелки и другие элементы дорожной инфраструктуры.

Также Дятлова отметила, что отдельное внимание уделят безопасности у образовательных учреждений. К началу учебного года новую разметку нанесут на подходах к школам и детским садам.