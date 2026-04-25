Власти Калининграда планируют обновить разметку на 467 улицах в 2026 году

Все новости по теме: Городской облик
В Калининграде в 2026 году планируют обновить дорожную разметку более чем на 467 улицах и объектах улично-дорожной сети. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, с наступлением теплой погоды дорожные службы уже приступили к работам после зимнего периода. Разметку наносят преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех для транспортного потока днем. При этом используется ручной метод, который позволяет снизить уровень шума.

Для обновления применяется холодный пластик, обеспечивающий долговечность покрытия. В рамках работ обновляют пешеходные переходы, направляющие стрелки и другие элементы дорожной инфраструктуры.

Также Дятлова отметила, что отдельное внимание уделят безопасности у образовательных учреждений. К началу учебного года новую разметку нанесут на подходах к школам и детским садам.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

