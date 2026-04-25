Калининградские школьники представили проекты на всероссийской олимпиаде в Петербурге

Все новости по теме: Образование
Калининградские старшеклассники приняли участие в региональном финале Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству, который прошел 23 апреля в Санкт-Петербурге на площадке Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова. Команды из региона представили свои проекты, однако в число призеров не вошли, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

В финале Северо-Западного федерального округа выступили 15 команд, которые презентовали бизнес-идеи перед экспертным жюри. Проекты охватывали широкий спектр направлений — от IT-решений до образовательных и экологических инициатив, рассказали в ведомстве.

Калининградскую область представили сразу несколько команд. Так, команда «Кофеманы», в которую вошли ученики школы № 38 Калининграда и гимназии «Вектор» в Зеленоградске, разработала сервис «Критериум» для автоматической проверки школьных сочинений по критериям ФИПИ. Проект ориентирован на помощь ученикам при подготовке к экзаменам и снижение нагрузки на преподавателей.

Команда «ШАРМ» из Гурьевска представила проект «Дом моря», предполагающий создание глэмпинга на Балтийской косе с акцентом на современный формат отдыха и развитие туристической инфраструктуры региона.

В составе межрегиональной команды «Сикрет тим» выступил калининградский школьник Алексей Близнюк. Команда представила проект «Ессент АИ» — цифрового помощника для преобразования учебных конспектов в структурированные материалы для запоминания.

Кроме того, в финале был представлен проект «ГринЛаб» — интерактивные вертикальные фермы для школ, разработанный командой «ЭверГрин» с участием ученицы из Калининграда Анастасии Березюк.

По итогам финала победителями стали команды из других регионов. Первое место заняла команда «ПрИс» с проектом системы контроля выбросов на коксохимическом производстве, второе — «Синтезиум» с разработкой для детей с СДВГ, третье — «ТвойПуть» с сервисом профориентации на базе искусственного интеллекта.

Как отмечает пресс-служба, участие школьников из Калининградской области в финале подтверждает, что в регионе формируется сильная среда школьного предпринимательства.

По итогам олимпиады, старшеклассники получили дипломы об финалистов.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter