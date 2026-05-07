«Аэрофлот» внес изменения в правила провоза пауэрбанков на борту самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолета. Теперь один пассажир может взять только два устройства, а сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Изменения связаны с обновлением международных требований безопасности. В январе 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) пересмотрела правила перевозки устройств с литиевыми батареями, а с 27 марта аналогичные ограничения уточнила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

«Перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади; не должны заряжаться на борту воздушного судна, в том числе с использованием источников питания, размещенных в кресле/на борту на всех этапах полета; не должны использоваться для зарядки или питания других портативных электронных устройств на борту воздушного судна при рулении, взлете и посадке; не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках; должны находиться в ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке кресла; одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков; пауэрбанки должны быть надежно защищены от короткого замыкания (размещение в оригинальной упаковке, изолирование клемм)», — говорится в сообщении.

В авиакомпании также сообщили, что при перевозке запасных литиевых батарей необходимо соблюдать установленные требования. Так, содержание лития не должно превышать 2 г, либо удельная мощность литий-ионных батарей не должна быть более 100 Втч. Устройства с батареями мощностью от 100 до 160 Втч или с содержанием лития более 2 г и до 8 г допускаются к перевозке только по согласованию с авиакомпанией.

Пауэрбанки и батареи с содержанием лития более 8 г или мощностью свыше 160 Вт·ч к перевозке пассажирами запрещены — их можно отправлять только как опасный груз через грузовые терминалы аэропортов.

«Наши экипажи проходят специальную подготовку по ликвидации возгорания аккумуляторных батарей в соответствии с требованиями IATA и ICAO. На борту также есть все необходимое для этого оборудование», — добавили в авиакомпании.