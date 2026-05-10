Минобрнауки назвало дату начала приема документов в вузы

Приемная кампания во всех российских вузах стартует 20 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Как уточнили в министерстве, в единый день начнется прием заявлений и документов на все уровни высшего образования — бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование, магистратуру и специализированное высшее образование. В Минобрнауки отметили, что порядок приема действует для всех российских университетов.

При этом сроки завершения приема документов будут различаться в зависимости от уровня подготовки и формы обучения. Для поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов продлится с 20 июня до периода с 10 по 20 июля. На платное обучение документы будут принимать до 20 сентября.

При поступлении в магистратуру и на программы специализированного высшего образования прием на бюджетные места завершится не позднее 20 августа. Для платного обучения крайний срок подачи документов также установлен на 20 сентября.

