СМИ: в России назвали средний размер пенсии федеральных госслужащих

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 апреля 2026 года составил более 39,3 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда России.

Согласно опубликованной информации, средняя пенсия федеральных госслужащих составляет 39 388,98 рубля. Численность получателей таких выплат оценивается примерно в 97,8 тыс. человек.

При этом работающие пенсионеры из числа госслужащих получают в среднем 40 338,84 рубля, а неработающие — 39 272,73 рубля.

