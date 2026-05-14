Губернатор назначил новых членов областного избиркома (список)

Изображение из телеграм-канала Алексея Беспрозванных
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назначил семь членов Избирательной комиссии Калининградской области нового состава на 2026-2031 годы. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточняется, губернатор подписал распоряжение «О назначении членов Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающего голоса».

В новый состав облизбиркома вошли:

  • Инесса Винярская (предложена ЦИК России);

  • Ярослава Орлова (предложена Избирательной комиссией Калининградской области);

  • Людмила Семчук (предложена региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

  • Сергей Гриненко (предложен калининградским отделением Ассоциации юристов России);

  • Иван Моор (предложен городской организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов);

  • Александр Саленко (предложен организацией «Родной Калининград»);

  • Анатолий Курганов (предложен ЛДПР).

Распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



