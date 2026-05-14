Губернатор назначил новых членов областного избиркома (список)

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назначил семь членов Избирательной комиссии Калининградской области нового состава на 2026-2031 годы. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Как уточняется, губернатор подписал распоряжение «О назначении членов Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающего голоса».
В новый состав облизбиркома вошли:
-
Инесса Винярская (предложена ЦИК России);
-
Ярослава Орлова (предложена Избирательной комиссией Калининградской области);
-
Людмила Семчук (предложена региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);
-
Сергей Гриненко (предложен калининградским отделением Ассоциации юристов России);
-
Иван Моор (предложен городской организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов);
-
Александр Саленко (предложен организацией «Родной Калининград»);
-
Анатолий Курганов (предложен ЛДПР).
Распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства Калининградской области.