Последнее летнее тепло перед грозами: погода в Калининградской области 17 июля

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Последнее летнее тепло перед грозами: погода в Калининградской области 17 июля

Днём в пятницу, 17 июля, в Калининградской области облачно с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +28°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер юго-восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу на побережье ожидается +22°C, в центральной части региона, а также в Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полеске до +28°C, на востоке области температура воздуха составит +27°C, осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу безоблачно. Температура утром будет на уровне +20,5°C, днём прогреется до +26°C, вечером опустится до +24,1°C. Влажность составит до 81%, давление — 763 мм. Температура воды прогнозируется на уровне +18,1°C.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днём юго-восточный, южный, на побережье северо-восточный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов Цельсия, днём +24...+29 градусов Цельсия. Видимость 3-7 км, в тумане 500-1000 м», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу осадков не прогнозируется. «Утром потеплеет до +24...+26°С к полудню (у побережья до +20...+23°С), малооблачно, ранним утром местами возможна дымка/туман, которые рассеются к 8-9ч. Днем до +26...+28°С (по области местами до +29°С), у побережья до +25...+27°С (на Куршской и Балтийской косе до +23...+25°С), малооблачно/переменная облачность. Вечером после заката +20...+23°С, малооблачно/переменная облачность (преимущественно перистая) и без осадков», — сообщают синоптики.

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