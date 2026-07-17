В Калининграде на 10,8 млн рублей планируют обустроить 15 пешеходных переходов

Власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства пешеходных переходов из асфальтобетона в разных районах города. На работы готовы направить 10,86 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Заявки на участие в торгах принимаются до 22 июля, итоги аукциона планируют подвести 24 июля.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить работы на 15 пешеходных переходах. Часть из них оборудуют в одном уровне с проезжей частью, часть сделают приподнятыми над дорогой для повышения безопасности движения.

В перечень вошли переходы на пересечении ул. Грига и Фрунзе, Ленинского проспекта и Ольштынской, возле домов № 2 и 15А на улице Тельмана, у домов № 73 и 93 на ул. Кирова, на пересечении ул. Грига и переулка Грига, на Великолукской, Коммунальной, Банковской, Кропоткина, Яналова, Вернадского — Родителева, Чаадаева, Чернышевского, Ладожской, а также на улицах Багратиона и Дзержинского.

На большинстве объектов предусмотрена замена брусчатого покрытия на асфальтобетонное, нанесение новой разметки, установка тактильной плитки для маломобильных граждан и людей с нарушениями зрения, монтаж дорожных знаков и ограничений скорости до 30 км/ч в районе переходов. На ряде участков также предстоит переложить тротуарную плитку, отрегулировать бордюры и восстановить газоны.

Отметим, что наиболее крупный объект расположен возле дома № 135 на ул. Багратиона. Здесь планируется устройство приподнятого перехода площадью 84 кв. м с демонтажем 24 м трамвайных рельсов и последующим переустройством дорожной инфраструктуры.

Согласно графику, подготовительный этап должен занять не более десяти дней после подписания контракта. Строительно-монтажные работы необходимо завершить в течение 60 дней с даты заключения договора.

Проект контракта предусматривает гарантийные обязательства подрядчика сроком до шести лет на земляное полотно, а также до пяти лет на асфальтобетонное покрытие и большинство других видов работ. Разметка, выполненная холодным пластиком, должна сохранять функциональные свойства от шести месяцев до одного года в зависимости от толщины нанесения.