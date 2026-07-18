Дождливо и свежо: погода в Калининградской области 18 июля

Днём в субботу, 18 июля, в Калининградской области облачно, временами дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер юго-западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе прогнозируется «кратковременный дождь, днем местами ливневый, местами гроза». На побережье ожидается +20°C, в центральной части региона, а также в Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полеске до +22°C, на востоке области температура воздуха составит +23°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу «пасмурно, дождь, гроза». Температура утром будет на уровне +20,7°C, днём +21,3°C, вечером до +17°C. Влажность составит 85%, давление — 753 мм. Температура воды прогнозируется на уровне +18°C.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. В ежедневном прогнозе обещают, что будет облачно с прояснениями, утром и днём кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Ветер днём юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха +20...+25°C.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» обещают в субботу «днем до +20...+24°С (у побережья — прохладнее, на востоке региона — теплее), облачно с прояснениями и ожидаются периодические дожди/ливни с грозами (грозы преимущественно в континентальной части региона, наименьшая вероятность гроз — у морского побережья). Вечером +16...+18°С после заката, в Калининграде, на западе области и побережье — переменная облачность/малооблачно, без осадков, на востоке региона возможны дожди до ~19-21ч, далее — без осадков. Температура воды в Балтике у побережья ~+18...+20°С, высота волны ~0,5-1м (вечером до 1,5м)».