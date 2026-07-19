Не исключены небольшие дожди: погода в Калининградской области 19 июля

Днём в воскресенье, 19 июля, в Калининградской области переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер северо-западный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье на побережье ожидается +22°C, в центральной части региона, а также в Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полеске до +23°C, на востоке области температура воздуха составит +24°C, осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром будет на уровне +16,3°C, днём прогреется до +21,9°C, вечером опустится до +19,2°C. Влажность составит до 81%, давление — 756 мм. Температура воды прогнозируется на уровне +18°C.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+17°C, днём +20...+24°C. Видимость 4-7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье возможны небольшие дожди. «Утром потеплеет до +19...+21°С к полудню, переменная облачность/облачно с прояснениями, ближе к полудню на юго-востоке области не исключены небольшие дожди. Днем в Калининграде и области до +20...+23°С, у побережья до +19...+21°С, до обеда (~13-15ч) — облачно с прояснениями/переменная облачность, после обеда — малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков (местами не исключены небольшие кратковременные дожди). Вечером после заката +16...+18°С, переменная облачность/облачно с прояснениями, поздним вечером (после 20-21ч) вероятны дожди в южной и западной части области», — сообщают синоптики.