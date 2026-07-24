В Багратионовском округе сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец косулю

В Багратионовском округе сотрудники МЧС спасли провалившуюся в колодец косулю
Фото: пресс-служба МЧС России по Калининградской области
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В поселке Совхозное Багратионовского муниципального округа сотрудники МЧС России спасли косулю, которая провалилась в колодец. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Сообщение о происшествии на ул. Мастеровой поступило от очевидцев 23 июля в 17:20. На место выехали огнеборцы 23-й пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, три колодца были соединены между собой, при этом в одном из них обрушилась бетонная плита. В образовавшуюся ловушку попало животное. Косуля находилась в воде и самостоятельно выбраться не могла.

Для проведения спасательной операции пожарные установили в колодец лестницу, закрепились спасательной веревкой и спустились вниз. Один из сотрудников МЧС поднял обессилевшую косулю из воды, после чего животное вывели на поверхность.

По данным ведомства, косуля не пострадала и не нуждалась в ветеринарной помощи. После спасения ее отпустили в естественную среду обитания.

В операции были задействованы три сотрудника МЧС и одна единица техники.

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