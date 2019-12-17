ФАС: малый бизнес жалуется на банки, повысившие тарифы на обслуживание касс

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» просит проверить банки на согласованность действий в отношении повышения тарифов на расчетно-кассовое обслуживание. Ранее в московском отделении «Опоры России» был зафиксирован рост жалоб малого бизнеса на необоснованное повышение тарифов, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В обращении в ФАС не уточняется, какие именно банки и за какой период повышали данную услугу. Однако если регулятор найдет согласованность действий кредитных организаций, им грозят штрафы до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания.

В то же время опрошенные изданием эксперты считают, что из-за отсутствия конкретики установить согласованность в действиях банков будет сложно. А это в целом снижает вероятность того, что ФАС вообще инициирует проверку.