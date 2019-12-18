Власти Калининграда предлагают в концессию на 2020 год реконструкцию 3 тепловых станций

Администрация областного центра составила перечень объектов, предлагаемых в концессию в 2020 году. Вопрос обсуждался в среду, 18 декабря, на комиссии горсовета по градорегулированию и земельным ресурсам, передает корреспондент «Нового Калининграда».



В список вошли 3 районных тепловых станции, власти бы хотели с помощью концессионеров их реконструировать : РТС «Северная», «Красная» и «Горького и тепловые сети». Две первых значатся в «концессионном списке» на 2019 год. Кроме них, в перечень 2019 года входит еще 5 объектов, в том числе строительство спорткомплекосов, детсада и т.д. Однако, как заявила представитель администрации, «ни один объект не реализован, потому что интересантов мы не нашли».

При этом новый перечень, так же как и предыдущий, носит условный характер: если инвестор предложит в концессию любой другой объект, горвласти пойдут ему навстречу, пояснила представитель администрации. Ежегодный список составляется в связи с тем, что этого требует законодательство.