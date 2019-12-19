Облвласти рассказали, как закон о защите инвестиций может навредить инвесторам

Принятие пакета законопроектов, вводящих в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), может ухудшить положение калининградских инвесторов. Сейчас им гарантировано неухудшение условий бизнеса, но предлагаемый законопроект ограничивает срок неухудшения условий 3 годами. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».



«Дедушкина оговорка в редакции 16-ого закона в этом законе предполагается к отмене. Проект СЗПК подразумевает дедушкину оговорку в течение 3 лет после принятия норм ухудшающих. Если вдруг повысят завтра какой-то налог, то 3 года в отношении проекта повышенная ставка применяться не будет, а через 3 года начнет. В калининградском законе более продвинутое инвестиционное законодательство и у нас не применяется ухудшающая норма в принципе. Более того, поправка Жукова-Бурыкиной распространила это на право [таможенного] союза», — сказал Алиханов.

По словам губернатора, областные власти хотят добиться, чтобы калининградские инвесторы могли выбирать: пользоваться оговоркой из закона об ОЭЗ в Калининградской области или из СЗПК.

В декабре Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.