Власти решили лишать субсидий автопром с низкой локализацией

Правительство РФ приняло решение о дифференцированной выплату автопроизводителям промышленных субсидий (фактически компенсаций утильсбора) в зависимости от уровня локализации. Уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля. Об этом сообщает издание «Коммерсант».



Уровень локализации будет рассчитываться исходя из балльной системы, прописанной в 719-м постановлении правительства, для максимальной компенсации нужно набрать 4 тыс. баллов.

Напомним, что до сих пор калининградский автопроизводитель «Автотор» выпускал значительный объем автомобилей крупноузловым способом, то есть с низкой локализацией.