«Реально кошмар»: Кропоткин возмутился исполнением бюджета Калининграда

По итогам 9 месяцев единственной исполненной на нужный процент программой оказалась та, что касается гражданской обороны. По остальным программам наблюдается серьезное отставание. Тема обсуждалась накануне на комиссии горсовета по бюджету, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Как отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин, согласно рекомендациям Финмониторинга по окончании третьего квартала бюджет должен быть исполнен на 75%. При этом бюджет Калининграда «по доходам мы сделали 64,8, то есть, на 10% меньше, по расходам еще хуже — 61%». «У нас получается одна программа, которая выполнила поставленную задачу. Это „Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения“ — 84%, — возмутился он. — Программа „Ландшафтные парки“ — на 14%. Это что такое, мы еще весной отыграли [конкурсы], они должны были давным-давно, еще в августе, все сдать, сейчас уже декабрь. Для меня это прямо.... действительно, я не понимаю. То же самое — программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Слушайте, у нас люди ждут эти квартиры, 160 млн у нас было в бюджете зарезервировано, на 31% мы только выполнили поставленную задачу. Ну это никуда не годится, для чего мы здесь находимся, для чего мы делаем бюджет, для чего планируем? Это неправильно!». «Просто реально кошмар», — констатировал глава горсовета.

Глава комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов сообщил в ответ, что основной объем средств по программе «Благоустройство ландшафтных парков» направлялся на работы в Южном парке. При этом авансирование не предусматривалось, «поэтому программа и не могла быть выполнена», заявил он. Сейчас, по его словам, контракт выполнен и «идет оплата».

Всего в городском бюджете предусмотрено выполнение 16 муниципальных программ, которые охватывают все сферы — транспорт, образование, спорт, ремонт дорог и т.д.