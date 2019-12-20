Около второй эстакады хотят построить две высотные башни

Около второй эстакады хотят построить две высотные башни
Виталий Невар / Новый Калининград
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Один из застройщиков ознакомил областные власти с планами по строительству объекта, представляющего собой две высотные башни, объединенные общим стилобатом, около второй эстакады. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«У них есть проект двух башен, соединенных общим стилобатом. Очень высоких. Мы его тоже будем на градостроительном совете обсуждать. Хороший, красивый проект. Начало сити (деловой центр города, — прим. „Нового Калининграда“). Они в принципе готовы его разворачивать», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос о планах застройки острова Октябрьский.

Также глава региона отметил, что лично ему проект нравится, а строительные работы могут начаться уже в 2020 году.


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