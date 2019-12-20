Суд признал незаконным взимание «Водоканалом» платы с бизнеса в пятикратном размере

Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск калининградского «Водоканала» о признании незаконным решения управления ФАС по Калининградской области. Антимонопольщики своим решением признали незаконными взимание платы с бизнеса в пятикратном размере при сверхлимитном потреблении воды. Соответствующая информация отражена в картотеке арбитражного суда. Выигрыш в суде первой инстанции «Новому Калининграду» также подтвердили в УФАС. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена.



Как ранее сообщал «Новый Калининград», по оценкам УФАС, общая сумма необоснованных доначислений платы за воду калининградским «Водоканалом» местным предприятиям в связи с взиманием платы за сверхлимитное водопотребление составила более 42 млн руб. Плата за сверхлимитное потребление взималась с большинства из 7,2 тыс. предприятий-абонентов «Водоканала».

По мнению комиссии УФАС, «Водоканал» не имел права брать пятикратную плату за сверхлимитное потребление воды с калининградского бизнеса, так как действующее законодательство с 2013 года не предполагает такую возможность для ресурсоснабжающих организаций.

Как отмечали в УФАС, гарантированный объем подачи воды является одним из методов начисления платы, который применяется, когда нет счетчика воды. При наличии же счетчика платить нужно по утвержденному тарифу без дополнительных доплат на сверхнормативное потребление.

«Водоканал» взимал плату за сверхлимитное потребление воды с организаций на основании постановления Совета Министров РСФСР от 1983 года.