Областная таможня напоминает об изменениях правил ввоза товаров с 2020 года

Цена за беспошлинную пересылку товаров с начала следующего года уменьшится до 200 евро. Раньше за эту услугу нужно было платить 500 евро. Информацию об этом в пятницу, 20 декабря, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.



До конца 2019 года беспошлинный ввоз доступен для посылок стоимостью менее 500 евро и весом до 31 кг, которые прибыли в течение месяца по почте для одного физического лица. Если в норме есть превышения, то с перевозящего посылку человека взимается 30% пошлина в размере от стоимости превышения, но не менее 4 евро за килограмм.

«В то же время в качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года будет рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров», — сообщили в ведомстве. Это значит, что за месяц можно получить любое количество посылок без пошлины, если каждая из них по отдельности не превышает установленные стоимостные и весовые нормы.

Кроме того, с начала нового года снизятся нормы беспошлинного ввоза и размеры таможенных платежей для товаров личного пользования, доставляемых перевозчиком на территорию ЕАЭС. «С нового года их стоимость не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес 31 кг. В случае превышения указанных норм ввоза будут уплачиваются таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса», — уточнили в пресс-службе.

В начале в Министерстве финансов рассматривали вопрос снижения порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов. Тогда предлагалось изменить ценовые сборы с 500 евро до 20 евро.