Областная таможня напоминает об изменениях правил ввоза товаров с 2020 года

Областная таможня напоминает об изменениях правил ввоза товаров с 2020 года
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Таможенные проблемы

Цена за беспошлинную пересылку товаров с начала следующего года уменьшится до 200 евро. Раньше за эту услугу нужно было платить 500 евро. Информацию об этом в пятницу, 20 декабря, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

До конца 2019 года беспошлинный ввоз доступен для посылок стоимостью менее 500 евро и весом до 31 кг, которые прибыли в течение месяца по почте для одного физического лица. Если в норме есть превышения, то с перевозящего посылку человека взимается 30% пошлина в размере от стоимости превышения, но не менее 4 евро за килограмм.

«В то же время в качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года будет рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров», — сообщили в ведомстве. Это значит, что за месяц можно получить любое количество посылок без пошлины, если каждая из них по отдельности не превышает установленные стоимостные и весовые нормы.

Кроме того, с начала нового года снизятся нормы беспошлинного ввоза и размеры таможенных платежей для товаров личного пользования, доставляемых перевозчиком на территорию ЕАЭС. «С нового года их стоимость не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес 31 кг. В случае превышения указанных норм ввоза будут уплачиваются таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса», — уточнили в пресс-службе.

В начале в Министерстве финансов рассматривали вопрос снижения порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов. Тогда предлагалось изменить ценовые сборы с 500 евро до 20 евро.

Комментировать (15)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter