Алиханов: Калининград не готов к введению платных парковок

Введение платных парковок в Калининграде возможно только после инвестиций в соответствующую инфраструктуру. На данный момент город к введению платных парковок не готов. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.



«Я считаю, что город не готов к платным парковкам. Если ты что-то собираешься брать, то нужно что-то дать сначала, место для того чтобы парковаться. Вы же видите, что у нас творится на Брамса, когда люди просто, бог им судья, когда деревья убирают, газоны гробят. Но места-то нет просто физически. Надо его создать сначала, а потом уже говорить о введении платных парковок. Если мы вдруг примем решение, что вводятся платный парковки, то я сразу приглашу к себе мэра и спрошу, а где у вас сотни миллионов рублей на создание новых парковочных мест. Если мне их не покажут, то такое решение я поддержать не смогу», — сказал Алиханов.

Ранее губернатор подписал постановление об установлении максимального размера платы за пользование парковками на дорогах муниципалитетов и региона.

Согласно документу, максимальная плата за стоянку для мотоциклов и мопедов (категория «М» и «А» ) составит 30 рублей за час, легковых автомобилей (категория «B») — 100 рублей. В отношении транспортных средств иных категорий будет действовать плата до 150 рублей.