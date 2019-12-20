«Теплосеть» требовала 284 тыс. долга с магазина без центрального отопления

Калининградский предприниматель Екатерина Хроменко одержала победу в судебном споре с «Калининградтеплостетью», которая пыталась взыскать с нее 284 тыс. руб. долга за централизованное отопление, при том что магазин предпринимателя площадью почти 250 кв.м. было оборудовано системой автономного газового отопления и отапливает себя само, потребляя газ. Суд первой инстанции встал на сторону теплосети (предприниматель не участвовал в разбирательстве, в дальнейшем суды признали, что его правильно не известили), но арбитражи апелляционной и кассационных инстанций встали на сторону бизнеса. Муниципальное предприятие пытается в данный момент обжаловать решение в Верховном суде, но он не обязан рассматривать дело.



Согласно материалам судебного разбирательства, магазин Хроменко на улице Фрунзе был переоборудован на автономное отопление еще в 2000 году, но в 2018 году сотрудники теплосети выявили «бездоговорное потребления тепловой энергии», а именно изолированную теплотрассу. Наличие в магазине собственного газового котла сотрудников предприятия не смутило.

«С 2000 года в спорном помещении отсутствуют центральное теплоснабжение и горячее водоснабжение, теплоснабжение помещения осуществляется посредством индивидуального газового котла, через помещение проходит транзитный трубопровод, который заизолирован. Переоборудование системы отопления выполнено в соответствии с действовавшими на тот момент правилами, что подтверждается актом о приемке системы газоснабжения законченного строительством объекта от 18.10.2000», — говорится в решении суда.