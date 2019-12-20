Власти выдали лицензию на добычу калийных солей под Полесском

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Компания «Комплексные Горнодобывающие Инвестиции» в ноябре получила лицензию на добычу полезных ископаемых на месторождении Северо-Красноборское под Полесском. Соответствующая информация опубликована сводном государственном реестре участков недр и лицензий.

Согласно госкадастру месторождений полезных ископаемых, основным ископаемым данного месторождения являются калиевые соли, попутным — магниевые.

По данным сайта компании, запасы на сырых солей (C1+C2) на Северо-Красноборском месторождении составляют 606 млн тонн. Компания планирует привлеч инвестора для строительства производства калийных удобрений.

В 2015 году компания получала лицензию на геологическую разведку месторождения под Полессокм.

По данным focus.kontur.ru, в «Комплексных Горнодобывающих Инвестициях» по последним данным налоговой работало 3 человека.
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