Бизнес-омбудсмен: письмо Минфина о совмещении ЕНВД и УСН не освободит от наказания

Бизнес-омбудсмен: письмо Минфина о совмещении ЕНВД и УСН не освободит от наказания
Алексей Милованов / Новый Калининград
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На данный момент существует правовая неопределенность, как вести себя предпринимателем, которые планируют торговать маркированными товарами в 2020 году (лекарства и обувь). Они могут попытаться совмещать единый налог на вмененный доход с упрощенной системой налогообложения, но на данный момент такая опция содержится только в рекомендательном письме минфина, которое не освободит от ответственности, если Минфин изменит позицию. Об этом заявила на последнем заседании комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты областной бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова.

«12 ноября Минфин выпустил письмо, что такое совмещение возможно. К сожалению, это письмо носит рекомендательный характер, и в случае, если мнение Минфина изменится, в какой-то момент оно не освободит вас от налоговых доначислений, и в лучшем случае это будет освобождение от штрафов. Призываю очень аккуратно относиться к этим разъяснениям на текущий момент. Поскольку официальных разъяснений, которые бы дал Минфин в адрес ФНС, на текущий момент нет», — сказала Нижегородова.

Также она отметила, что пока не урегулирован вопрос с возможностью зачета в качестве расходов на упрощенной системе налогообложения в 2020 году расходов, понесенных предпринимателями в период, когда они находились на ЕНВД. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, который бы разрешил бизнесу такой зачет, но действующее законодательство фактически означает, что при продаже товарных остатков бизнесу придется заплатить 15% от оборота, потому что они не смогут зачесть расходы на ранее приобретенные товары. Это будет особенно чувствительно для аптечного бизнеса, констатировала Нижегородова.

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