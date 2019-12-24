Калининградские аптеки: федералы делают свои сети, им надо, чтоб мы загнулись

Желание властей запретить применение единого налога на вмененный доход для компаний, торгующих маркированными товарами, вызывает вопросы, так как это выгодно крупным федеральным фармацевтическим оптовикам, которые сейчас строят свои торговые сети. Об этом в ходе последнего заседания комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты заявил владелец «Новой Аптеки» Игорь Кастусик.



«При чем здесь маркировка и отмена ЕНВД, кто мне может объяснить? Какая связь? Они и так знают, на сколько мы торгуем, у нас же есть кассовые аппараты. Это чисто попытка снести конкурентов, — заявил Кастусик, — Я вижу связь по лекарствам только в том, что есть крупнейшие сети аптечные, которые принадлежат крупнейшим предпринимателям, входящим в список „Форбс“, которым надоели эти маленькие сети, забирающие у них прибыль. Если говорить про лекарства, <...> то 10 федеральных компаний держат 99% оптового рынка. Только они имеют право импортировать. Из них 3 компании — 75% рынка. И они теперь свои сети делают. <...> И им просто надо, чтобы мы загнулись».

По словам уполномоченного по правам предпринимателей области Светланы Нижегородовой, на данный момент продолжаются попытки отменить запрет на применение ЕНВД для бизнеса, торгующего маркированным товаром.

Ранее малые региональные аптечные сети заявляли, что запрет применения ЕНВД приведет к росту налоговой нагрузки почти в 10 раз с начала года. Однако в декабре был принят закон, откладывающий введение обязательной маркировки лекарств на вторую половину 2020 года.