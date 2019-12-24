Глава комитета по торговле от КТПП: огромное число звонков о том, кому продать бизнес

Планы федеральный властей по постепенной отмене системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход вызывают серьезные опасения у калининградского бизнес-сообщества. Об этом в ходе последнего заседания комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты заявил глава комитета Юрий Дергачев.



«Мы обеспокоены теми последствиями, которые будут касаться регионального предпринимательского сообщества. В Калининградской области это особенно будет сказываться. За последнюю неделю мне поступило огромное количество звонков по поводу того, что делать с бизнесом и кому продать. Реально понимают, что при отмене ЕНВД они этим заниматься больше не хотят и не будут. И тогда возникает вопрос, какой масштаб бедствия», — отметил Дергачев.

По словам главы комитета, бизнесу нужно собрать информацию о масштабе последствий и представить ее региональным властям для подготовки предложений по смягчению удара при полной отмене ЕНВД.

«Есть проблема, которая коснется магазинов, мини-сетей, в которых работает менее 100 человек, транспорт, зоотовары, и тогда возникнет очень серьезный вопрос. Мы должны быть готовы и к худшему сценарию, если ЕНВД будет отменено, и мы тогда должны подумать с региональной властью, какие новые формы налогообложения ввести, чтобы ситуацию сохранить», — добавил Дергачев.