Глава комитета по торговле от КТПП: огромное число звонков о том, кому продать бизнес

Глава комитета по торговле от КТПП: огромное число звонков о том, кому продать бизнес
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Малый и средний бизнес

Планы федеральный властей по постепенной отмене системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход вызывают серьезные опасения у калининградского бизнес-сообщества. Об этом в ходе последнего заседания комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты заявил глава комитета Юрий Дергачев.

«Мы обеспокоены теми последствиями, которые будут касаться регионального предпринимательского сообщества. В Калининградской области это особенно будет сказываться. За последнюю неделю мне поступило огромное количество звонков по поводу того, что делать с бизнесом и кому продать. Реально понимают, что при отмене ЕНВД они этим заниматься больше не хотят и не будут. И тогда возникает вопрос, какой масштаб бедствия», — отметил Дергачев.

По словам главы комитета, бизнесу нужно собрать информацию о масштабе последствий и представить ее региональным властям для подготовки предложений по смягчению удара при полной отмене ЕНВД.

«Есть проблема, которая коснется магазинов, мини-сетей, в которых работает менее 100 человек, транспорт, зоотовары, и тогда возникнет очень серьезный вопрос. Мы должны быть готовы и к худшему сценарию, если ЕНВД будет отменено, и мы тогда должны подумать с региональной властью, какие новые формы налогообложения ввести, чтобы ситуацию сохранить», — добавил Дергачев.

Согласно действующему законодательству, ЕНВД будет отменен для всех видов бизнеса с 2021 года, но для маркируемых товаров запрет начнет действовать уже в 2020 году.
Комментировать (8)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter